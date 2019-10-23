"Александрия" не смогла вылететь на матч Лиги Европы из-за тумана в Киеве

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Футболисты "Александрии" ожидают рейс в Киеве
Футболисты "Александрии" ожидают рейс в Киеве

В четверг, 24 октября, "Александрия" сыграет матч группового этапа Лиги Европы. Соперником украинского клуба будет французский "Сент-Этьен". Однако украинская команда столкнулась с проблемами еще перед игрой.

На матч во Францию "Александрия" должна была лететь из киевского аэропорта "Борисполь". Однако в столице Украины сейчас густой туман, из-за чего часть рейсов задержали.

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Что надо знать о туманах в Киеве?
Утром 22 октября густой туман покрыл не только столицу, но и все области Украины.

Однако, жители Киева, которые следят за чистотой воздуха в городе с помощью специальных приложений и сайтов, последнюю неделю жалуются на превышенный уровень загрязнения воздуха в столице. Что происходит именно сейчас – ищите здесь.

Власть Киева утверждает, что в воздухе столице нет ни одного масштабного превышения концентрации вредных веществ. Задымление, которое наблюдают киевляне – это густые утренние туманы. Ситуация в столице улучшится, когда изменится погода.

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Матч "Сент-Этьен" – "Александрия" запланирован на четверг, 24 октября. Перед тем главные тренеры команды и по одному из футболистов в среду, 23 октября, должны дать обязательную пресс-конференцию.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Лига Европы авиация ФК Александрия Смог в Киеве Спорт Футбол
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