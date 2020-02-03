24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

"Александрия" одержала четвертую подряд победу на зимних сборах в Турции

16 Читати новину українською
Александрия – Кайсар результат / ФК "Александрия"

В понедельник, 3 февраля "Александрия" сыграла свой первый матч на втором турецком сборе. Соперником команды Шарана был "Кайсар" – 1:0.

Александрия – Кайсар 1:0

Гол: Протасов, 39

Читайте также: Трансферы команд УПЛ: зима 2020

Команда Владимира Шарана получила уже четвертую победу подряд на турецких сборах. Единственный гол в активе Евгения Протасова.

Хавбек "Александрии" воспользовался хаосом в центре штрафной соперника и затолкал мяч в ворота с нескольких метров. "Кайсар" имел несколько возможностей, чтобы сравнять счет во втором тайме, однако защита украинской команды удержала свои владения на замке –  1:0.

Следующий спарринг "Александрия" проведет 6-го февраля против болгарского "Левски". Всего на втором сборе, который продлится до 14 февраля, клуб проведет еще четыре матча.

Дизайн кухни 2020 – стильные сочетания цветов и материалов: фото
сегодня
11032
Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Спорт ФК Александрия
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 18:46 Трансферы команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 2679
сегодня 14:07 "Герта" потратила больше всех, Фернандеш – самый дорогой переход: итоги трансферного окна
Михайло Гема 47
сегодня 12:32 Момент с участием Михайлюка попал в топ-5 лучших в НБА: видео
Юрій Семенюк 31
сегодня 12:04 Самое высокое здание мира украсили изображением Коби Брайанта с дочерью: видео
Юрій Семенюк 177
сегодня 09:21 Американский футбол: "Канзас-Сити" победил "Сан-Франциско" в матче за Супербоул
Ігор Саджениця 44
Новости
Больше новостей
Залиште відгук