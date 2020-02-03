"Александрия" одержала четвертую подряд победу на зимних сборах в Турции

В понедельник, 3 февраля "Александрия" сыграла свой первый матч на втором турецком сборе. Соперником команды Шарана был "Кайсар" – 1:0.

Александрия – Кайсар 1:0

Гол: Протасов, 39

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Команда Владимира Шарана получила уже четвертую победу подряд на турецких сборах. Единственный гол в активе Евгения Протасова.

Хавбек "Александрии" воспользовался хаосом в центре штрафной соперника и затолкал мяч в ворота с нескольких метров. "Кайсар" имел несколько возможностей, чтобы сравнять счет во втором тайме, однако защита украинской команды удержала свои владения на замке – 1:0.

Следующий спарринг "Александрия" проведет 6-го февраля против болгарского "Левски". Всего на втором сборе, который продлится до 14 февраля, клуб проведет еще четыре матча.