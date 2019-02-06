"Александрия" официально усилилась украинцем, который играл в европейском чемпионате

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Валерий Лучкевич перешел в "Александрию"
Валерий Лучкевич перешел в "Александрию" / ФК "Александрия"

"Александрия" официально подтвердила аренду полузащитника "Стандарда" Валерия Лучкевича.

Соглашение рассчитано до конца сезона, а украинец будет выступать под 17 номером, сообщает официальный сайт клуба.

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Отметим, что Лучкевич уже успел провести с новой командой зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Игрок перешел в бельгийский "Стандард" из "Днепра" в январе 2017 года, но за время, проведенное в клубе, так и не стал игроком основы. За это время полузащитник провел за бельгийскую команду 25 игр и забил 1 гол.

"Александрия" возобновит сезон УПЛ матчем против донецкого "Шахтера", который состоится 25 февраля.

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Теги: Спорт Футбол ФК Александрия
Источник: 24 Канал
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