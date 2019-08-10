"Александрия" в матче с двумя удалениями победила "Олимпик": видео

"Александрия" в матче против "Олимпика" в субботу, 10 августа, одержала победу со счетом 2:1.

Александрия – Олимпик 2:1

Гол: Шендрик, 43, Безбородько, 61 – Матар, 56

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"Александрия" начала домашний матч в качестве фаворита и в первом тайме смогла нанести четыре удара в створ ворот.

Все же, под конец тайма "горожане" смогли размочить счет в матче. На 43-й минуте после прострела с левого фланга Безбородько нанес удар и Бетим в прыжке отбил мяч на ногу Шендрику, который отправил круглый снаряд в ворота.

Во втором тайме "Олимпик" опомнился и смог отыграть один гол. После разрезной передачи от Пасича Матар с угла вратарской несильно пробил мимо голкипера – 1:1.

Через несколько минут "Олимпик" остался вдесятером. Вантух ударил по ноге Ситала и получил второй горчичник от арбитра.

В свою очередь, "Александрия" сразу же воспользовалась большинством и пошла вперед. На 61-й минуте после скидки партнера Безбородько с разворота положил мяч в девятку и не оставил шансы вратарю соперника – 2:1.

В середине второго тайма "Александрия" также осталась в меньшинстве. За блокирование Тейшейры Бухал получил желтую карточку, которая стала для него второй.

В итоге, "Александрия" одержала первую победу в новом сезоне УПЛ и поднялась на 10 место в турнирной таблице. "Олимпик" без очков идет 11-м.