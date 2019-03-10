"Олимпик" в меньшинстве вырвал ничью у "Александрии": видео

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Александрия – Олимпик: видео голов, обзор матча УПЛ 2018/2019
Александрия – Олимпик / olimpik.com.ua/foto

"Александрия" на своем поле упустила победу в матче с "Олимпиком" в рамках 21 тура УПЛ. Команда Владимира Шарана пропустила гол в конце матча и разошлась с дончанами миром.

Александрия – Олимпик 1:1
Голы: Ковалец, 69 – Матар, 88

Удаление: Тейшейра: 83 (Олимпик)

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"Александрия" уже давно гарантировала себе место в топ-6, в то время как "Олимпик" упустил возможность побороться за награду. Поэтому принципиального турнирного значения этот матч не имел.

Именно гости вышли на игру более заряженными. Уже на 5 минуте открыть счет мог Алексей Гай, но пробил выше ворот из удобной позиции. "Александрия" ответила выпадом Поляруса, однако игрок вместо того, чтобы отдать на партнера, пробил издали и запорол отличную контратаку.

Опасно после стандартного положения пробил Банада. Однако его удар головой пролетел мимо ворот. В конце тайма "Олимпик" имел два стопроцентных момента. Сначала Диэйе из границ вратарской попал в перекладину. А потом в ту же перекладину мощным ударом с линии штрафной попал Геннадий Пасич. В первом тайме зрители так и не дождались голов.

Александрия – Олимпик – лучшие моменты первого тайма

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Сразу после перерыва "Александрия" могла открыть счет. Цуриков пробил точно в нижний угол ворот "Олимпика", но Халими парировал удар полузащитника. А уже на 69 минуте голкипер дончан не сумел выручить партнеров. Кирилл Ковалец прекрасным ударом из пределов штрафной открыл счет в игре.

Видео гола Ковальца

Гол очень вдохновил футболистов "Александрии", которые в течение следующих нескольких минут имели возможности закрепить преимущество. Однако удачные действия защитников "Олимпика" нивелировали усилия "желто-черные".

На 83 минуте подвел свою команду Тейшейра, который получил удаление. "Олимпику" в меньшинстве было гораздо тяжелее атаковать, что было только на руку хозяевам. Однако команда Вячеслава Шевчука таки показала характер. Матар затолкал мяч в ворота после подачи с углового и сравнял счет. В компенсированное время гости претендовали на пенальти, однако арбитр не усмотрел фола, когда Банада держал Матара. Таким образом игра завершилась 1:1.

Видео гола Матара

После этого матча команды остались на своих местах в турнирной таблице. Следующий матч "Александрия" проведет на выезде против "Черноморца", а "Олимпик" примет "Динамо".

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Теги: Спорт Новости Спорта Футбол ФК Александрия УПЛ ФК Олимпик
Источник: 24 Канал
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