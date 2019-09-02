"Александрия" подписала контракт с французским полузащитником

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Жоау Тейшейра
Жоау Тейшейра / ФК "Александрия"

Футбольный клуб "Александрия" пополнился новым игроком. Контракт с клубом подписал француз Жоау Тиаго Алмейда Тейшейра (Жоау Тейшейра).

23-летний полузащитник Жоау Тейшейра ранее выступал за румынский клуб "Политехника" (Яссы). На каких условиях он перешел в "Александрию" – трансфер или как свободный агент – не сообщается. Контракт с игроком рассчитан на два сезона – до 31 мая 2021 года.

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Стоит отметить, что в Жоау Тейшейры двойное гражданство – французское и португальское. Он даже сыграл три матча в составе сборной Португалии U-19.

Игрок успел поиграть в дубле французского "Метца", за "Сар-Юньон" и "Сарргемена", португальскую "Фатиму" и молдавскую "Зимбру".

Цвета "Александрии" Жоау будет защищать под номером 57.

 

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Теги: Футбол Спорт Трансферы ФК Александрия
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