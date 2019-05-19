Футбольный клуб "Львов" прервал серию из шести поражений подряд. Львовяне на выезде одолели "Александрию" и не позволили команде Владимира Шарана досрочно выиграть бронзовые награды чемпионата Украины.

Александрия – Львов 0:1

Гол: Педро, 58

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Обе команды перед игрой преследовали разные цели. Если "Александрия" могла оформить бронзовые награды, то "Львов" больше борется за престиж, поскольку проиграл шесть матчей подряд. Также "горожане" практически потеряли шансы попасть в топ-5, чтобы в следующем сезоне играть в Лиге Европы.

В первом тайме команды практически не создали острых моментов. На 13-й минуте опасный угловой был у гостей, который закончился ударом головой, но Панькив, хоть и неуклюже, но смог отбить мяч. Свой момент на 18-й минуте имела "Александрия". Хозяева выполнили штрафной, но Бандура не только дотянулся до мяча, но и умудрился его забрать в руки. Первая половина игры завершилась без голов.

Сразу после перерыва "Львов" имел стопроцентный момент забить. Бруно вышел один на один с Панькивом, но не сумел переиграть вратаря с близкой дистанции. На 56-й минуте издали пробил Педро и мяч после рикошета едва не залетел в ворота. А на 58 минуте гости таки добились своего. Педро замкнул прострел Бруно с фланга и мяч оказался в углу ворот Панькова – 1:0.

Пропущенный гол активизировал "Александрию", которая побежала отыгрываться. На 62 минуте Ситало сместился с фланга в центр и пробил. Но мяч пролетел мимо ворот Бандуры. За 2 минуты уже "Львов" убежал в контратаку и мог забивать второй гол. Но Бруно почему-то остановился и отдал неточную передачу. Как оказалось, активность обеих команд в середине второго тайма была самой богатой на острые моменты. До завершения матча голов больше не было, поэтому "Львов" победил.

Благодаря этой победе "Львов" не только прервал неудачную серию, но и набрал 33 очка. Львовяне еще сохраняют математические шансы пробиться в квалификации Лиги Европы. В свою очередь "Александрия" отложила празднование получения бронзовых наград. Если "Заря" победит "Шахтер", то сократит отставание от "Александрии" до шести очков за три тура до окончания чемпионата.

Александрия – Львов – видеообзор матча