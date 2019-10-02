"Александрия" провела открытую тренировку во Львове: яркий фоторепортаж

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"Александрия" провела открытую тренировку во Львове
"Александрия" провела открытую тренировку во Львове / 24 канал

"Александрия" провела открытую тренировку на "Арене Львов" перед матчем второго тура Лиги Европы. "Александрийцы" во второй раз испытали газон львовского стадиона.

Футболисты "Александрии" подходят к поединку с "Гентом" в рамках Лиги Европы в хорошем настроении. На тренировке царила хорошая и рабочая атмосфера.

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Фото: 24 канал / Михаил Гема

Поединок второго тура группового этапа Лиги Европы "Александрия" – "Гент" состоится во Львове 3-го октября. Начало игры в 19:55.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига Европы ФК Александрия
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