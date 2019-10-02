"Александрия" провела открытую тренировку во Львове: яркий фоторепортаж
"Александрия" провела открытую тренировку на "Арене Львов" перед матчем второго тура Лиги Европы. "Александрийцы" во второй раз испытали газон львовского стадиона.
Футболисты "Александрии" подходят к поединку с "Гентом" в рамках Лиги Европы в хорошем настроении. На тренировке царила хорошая и рабочая атмосфера.
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Фото: 24 канал / Михаил Гема
Поединок второго тура группового этапа Лиги Европы "Александрия" – "Гент" состоится во Львове 3-го октября. Начало игры в 19:55.
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