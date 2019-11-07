"Александрия" проигрывает "Сент-Этьену", пропустив гол с пенальти

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Александрия – Сент-Этьен: обзор, видео голов матча 7 ноября 2019 – Лига Европы
/ Евгений Кравс

"Александрия" в матче против французского "Сент-Этьена" в четверг, 7 ноября, проигрывает после первого тайма. Пока единственный гол забил Хазаре с пенальти.

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В середине первого тайма гостям удалось выйти в атаку, но Панькив несколько неудачно сыграл в этом эпизоде, сбив соперника. Вратарь "Александрии" получил желтую карточку и пенальти в свои ворота.

Пробивать пошел Хазаре, и пробил в правый угол ворот. Панькив в это время бросился в другую сторону.

Видео лучших моментов первого тайма

По состоянию на 65-ю минуту счет матча по-прежнему 0:1 в пользу "Сент-Этьена".

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта ФК Александрия Лига Европы
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