Александрия – Сент-Этьен: где смотреть матч Лиги Европы

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Александрия – Сент-Этьен: где смотреть онлайн матч 7 ноября 2019
Александрия – Сент-Этьен: где смотреть

7 ноября, "Александрия" на домашнем поле сыграет с французским "Сент-Этьеном" в рамках группового этапа Лиги Европы. В Украине этот матч можно посмотреть как онлайн, так и по телевидению.

Права на показ матчей Лиги Европы в Украине принадлежат "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на первом из них и покажут в прямом эфире матч "Александрия" – "Сент-Этьен". Начало трансляции в 21:50, сам матч начнется в 22:00.

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После матча на канале в 23:55 начнется информационно-аналитическая программа "Путь в Гданьск". Вживую в студии ведущий и эксперты обсуждают успехи и поражения команд на пути в польский город, где состоится финал турнира сезона 2019/2020.

Смотреть онлайн матч "Александрия" – "Сент-Этьен" легально можно на сайте Oll.tv. Однако стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 89 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Смотреть матч "Александрия" – "Сент-Этьен" можно и в разделе "Кинотеатр" (пакет "Футбол+") мобильного приложения TV+ от оператора lifecell. При этом трафик при просмотре видео бесплатный. Подключить пакет "Football 7" можно за 18 гривен на 7 дней.

Также для владельцев кабельного телевидения от "Воли" есть возможность дополнительно подключить пакеты "Воля Футбол+", Mobile Football или Mobile Sport Hub. Стоят они от 29 гривен в месяц и дают возможность смотреть футбол на смартфоне или планшете

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Александрия Лига Европы Новости Спорта
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