Александрия – Сент-Этьен: онлайн-трансляция поединка

В четверг, 7 ноября, "Александрия" во Львове встречается с французским "Сент-Этьеном" в рамках Лиги Европы. Текстовую онлайн-трансляцию поединка читайте на сайте Спорт24.

24-го октября команды встретились в рамках 3-го тура Лиги Европы во Франции. Команды разошлись боевой ничьей.

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После трех туров "Александрия" и "Сент-Этьен" набрали по 2 очка и отстают от лидеров на 3 балла. В группе I лидируют "Вольфсбург" и "Гент", которые набрали по 5 очков.

Команды выиграли свои последние матчи в национальных первенствах. "Александрия" одолела "Мариуполь", а "Сент-Этьен" – "Монако".

Александрия – Сент-Этьен: текстовая онлайн-трансляция поединка

Обзор матча "Александрия" – "Сент-Этьен" читайте на сайте Спорт24.