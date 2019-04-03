Александрия – Шахтер: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Матчем "Александрия" – "Шахтер" стартует борьба за награды чемпионата Украины. Хозяева уверенно удерживают третью позицию и попытаются отобрать очки у "Шахтера", который лидирует в чемпионате. Посмотреть поединок можно будет по телевидению.

Последняя игра между командами завершилась тяжелой домашней победой "Шахтера". "Александрия" же никогда не обыгрывала "горняков" дома и попытается нарушить неприятную статистику.

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Матч "Александрия" – "Шахтер" покажут по телеканалу "Футбол 1". Начало трансляции со стадиона – в 16:55. Сама игра начнется в 17:00. Также матчу будет предшествовать программа "Тур Online", в которой приглашенные эксперты оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн "Александрия" – "Шахтер" можно и на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. За просмотр видео в течение 24 часов придется заплатить 39 гривен. Или можно оформить месячный абонемент за 69 гривен.

"Шахтер" выиграл 9 матчей подряд на выезде и попытается продолжить приятную статистику. "Александрия" в этом году дома еще не побеждала – ничья с "Олимпиком" и "Мариуполем".

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