Александрия – Шахтер: прогноз букмекеров на матч УПЛ

"Александрия" и "Шахтер" первыми сыграют матч в высшей шестерке команд, которые весной борются за еврокубки. Команды уже встречались в этом году в Харькове и "Шахтер" одержал уверенную победу. Букмекеры оценили шансы "горняков" повторить успех.

Матч в феврале завершился для "Шахтера" спокойными 2:0 на табло и тяжелыми на поле. "Александрия" создала немало моментов у ворот Андрея Пятова из-за ошибок защитников "Шахтера", но не сумела их как следует реализовать.

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На своем поле "Александрия" никогда "Шахтер" не побеждала. В мае 2017 года команды расписали результативную ничью, а следующие два матча дончане выиграли.

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На то, что "Шахтер" продолжит приятную статистику выездных матчей дают коэффициент 1,38. Шансы "Александрии" прервать серию "горняков" своей победой – 8,25. Ничейный результат букмекеры оценили в 4,85.

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В новом году "Александрия" не сумела выиграть ни одного матча на стадионе "Ника". Поединки с "Олимпиком" и "Мариуполем" завершились ничьими 1:1. Коэффициент на такой результат в матче с "Шахтером" – 4,60. На победу "Шахтера" – 1,41. Успех "Александрии" букмекеры оценили коэффициентом 7,70.

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"Шахтер" очень удачно играет на выезде в этом сезоне чемпионата Украины. Последний раз "горняки" теряли очки еще в августе 2018-го, когда в Киеве проиграли "Динамо". После того дончане выиграли 9 матчей подряд. На десятую подряд победу "Шахтера" на выезде коэффициент 1,42. "Александрия" может прервать серию "горняков" и на это коэффициент 7,60. Ничью букмекеры оценили в 4,62.

Поединок "Александрия" – "Шахтер" несомненно является центральным в 23 туре, поскольку встречаются первая и третья команды чемпионата. Матч состоится в среду, 3 апреля. Начало, в 17:00.

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