"Шахтер" минимально победил "Александрию" благодаря голу с пенальти: видео

Первый матч второго этапа УПЛ донецкий "Шахтер" сыграл против "Александрии". И победил в напряженном матче.

Александрия – Шахтер 0:1

Гол: Мораес, 12 (пен)

Команды довольно активно начали игру. И вскоре "горнякам" удалось выйти вперед. Тайсон запустил в прорыв Нема, а того в штрафной сбил Цуриков. Арбитр сразу указал на 11-метровую отметку. Удар четко реализовал Мораес, увеличив свое голевое наследие до 17 голов.

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"Александрии" понадобилось некоторое время, чтобы прийти в себя после пропущенного гола. Но после этого моменты стали возникать и у ворот Пятова. Наиболее опасный – после удара Цурикова. "Шахтер" в этом моменте спасла перекладина ворот.

Ближе к концу тайма Болбат мог удвоить счет. Но после скидки Исмаили пробил с отскоком от газона выше ворот.

Второй тайм отличился больше борьбой команд, чем комбинационным футболом. Хотя арбитр встречи еще до перерыва показал сразу пять желтых карточек. Еще четыре предупреждения игроки увидели уже после перерыва.

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Единственного гола в начале встречи "Шахтеру" хватило для победы. "Горняки" набрали 60 очков и по-прежнему лидируют. "Александрия" с 41 очком осталась на третьей строчке.