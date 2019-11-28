Александрия – Вольфсбург: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

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Александрия – Вольфсбург: где смотреть онлайн матч Лиги Европы / vfl-wolfsburg.de

В четверг, 28 ноября, "Александрия" в рамках 5 тура Лиги Европы встретится с немецким "Вольфсбургом". Посмотреть игру можно онлайн и по телевидению.

Права на показ матчей Лиги Европы в Украине принадлежат "Медиа группа Украина", куда входят телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на втором и покажут в прямом эфире матч "Александрия" – "Вольфсбург". Начало трансляции в 19:50, сам матч начнется в 19:55.

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Смотреть онлайн матч "Александрия" – "Вольфсбург" легально можно на сайте Oll.tv. Однако, стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Смотреть матч "Александрия" – "Вольфсбург" можно и в разделе "Кинотеатр" (пакет "Футбол+") мобильного приложения TV+ от оператора lifecell. При этом трафик при просмотре видео бесплатный. Подключить пакет "Football 7" можно за 18 гривен на 7 дней.

Также для владельцев кабельного телевидения от "Воли" есть возможность дополнительно подключить пакеты "Воля Футбол+", Mobile Football или Mobile Sport Hub. Стоят они от 29 гривен в месяц и дают возможность смотреть футбол на смартфоне или планшете.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Лига Европы Футбол ФК Александрия
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