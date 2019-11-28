"Александрия" дома уступила "Вольфсбургу", пропустив досадный гол с пенальти: видео

"Александрия" в матче против немецкого "Вольфсбурга" в четверг, 28 ноября, боролась за шанс попасть в 1/16 финала Лиги Европы. Но потерпела досадное поражение, которое оставило их без евровесны.

Александрия – Вольфсбург 0:1

Гол: Вегхорст, 45+1 (пен)

Матч обе команды начали довольно аккуратно – без остроты. Поэтому первых моментов пришлось ждать долго. Первый действительно опасный острый момент создали именно гости. Панькив не сумел как следует зафиксировать удар после удара низом, и игрок "Вольфсбурга" уже готов был сыграть на добивании. Но защитникам удалось подстраховать своего голкипера.

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На это "Александрия" сначала ответила моментом Лучкевича и Ковальца. Однако Кирилл не сумел найти возможность нанести удар, и опасность миновала. А потом Шастал оказался на ударной позиции, но не сумел переиграть голкипера.

Все в первом тайме перевернуло вверх дном назначение пенальти в ворота "Александрии". Уже в компенсированное к первому тайму время гости получили право на угловой. При подаче Безбородько и Дубра завалили соперника в штрафной. Арбитр же сразу указал на 11-метровую отметку. Пробивал Вегхорст. Панькив угадал направление удара, но отразить мяч не сумел.

Видео лучших моментов первого тайма Александрия – Вольфсбург

Во втором тайме "Александрия" бросилась отыгрываться. Уже на первой минуте после перерыва команда получила опасный штрафной удар. Но мяч со стандарта попал в стенку из игроков. Впоследствии Гречишкин решил нанести пушечный удар. Мощно и точно, но Кастельс отбил мяч. При этом голкипер "Вольфсбурга" решил даже не ловить мяч, а просто его отбить.

На пенальти претендовала и "Александрия", когда в штрафной соперников упал Банада. Однако фола в этом моменте не было, о чем и просигнализировал арбитр.

В конце матча "Вольфсбург" мог забивать второй. Но Панькив спас после удара Руссийона.

"Александрия" проигрывает и теряет шансы выйти в плей-офф Лиги Европы.