Александрия – Вольфсбург: анонс матча Лиги Европы

"Александрия" продолжает борьбу в Лиге Европы. 28 ноября подопечные Владимира Шарана сыграют один из важнейших матчей сезона против немецкого "Вольфсбурга". Игра в Германии завершилась победой "волков", поэтому украинский клуб попытается взять реванш.

Александрия – Сент-Этьен. Главное

Что: матч 5 тура группового этапа Лиги Европы

Где: "Арена Львов"

Когда: четверг, 28 ноября, 19:55

Трансляция: канал "Футбол 2", Oll.tv, текстовая трансляция на сайте Спорт24.

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Почему этот матч важен для "Александрии"

За два тура до завершения группового этапа "Александрия" сохраняет математические шансы выйти в плей-офф. Сейчас с тремя набранными очками украинская команда делит третью строчку с французским "Сент-Этьеном".

Отставание от второй позиции, которая дает право играть в плей-офф, составляет всего 2 очка. На второй строчке именно "Вольфсбург". Следовательно, "Александрии" крайне важно не проиграть немцам, чтобы окончательно не потерять шансы выйти в плей-офф.

Поражение "волкам" и победа "Гента" в параллельной игре поставит крест на шансах подопечных Владимира Шарана.

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Предыдущая встреча между клубами

До первого тура "Вольфсбург" никогда не играл против украинских клубов в турнирах УЕФА, а "Александрия" не пересекалась с соперниками из Германии.

На старте группового этапа "Вольфсбург" взял верх со счетом 3:1. У хозяев отметились Максимилиан Арнольд, Адмир Мехмеди и Иосиф Брекало. В "Александрии" первый гол в основной сетке Лиги Европы забил Евгений Банада.

Что нужно знать о "Вольфсбурге"

Шестое место в Бундеслиге по итогам прошлого сезона обеспечил "Вольфсбургу" прямую путевку в групповой этап и первую европейскую кампанию с сезона 2015/16.

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Немецкий клуб во второй раз участвует в групповом этапе Лиги Европы. В сезоне 2014/15 его выступление завершилось в четвертьфинале поражением от "Наполи". "Вольфсбург" также выходил в четвертьфинал первой в истории Лиги Европы-2009/10, перед этим заняв третье место в своей группе Лиги чемпионов УЕФА.

Таким образом, во всех трех предыдущих еврокубковых кампаниях "Вольфсбург" доходил до 1/4 финала. Команда не проигрывала в семи последних выездных матчах в Лиге Европы (В3 Н4), сведя вничью три последние встречи. В целом гостевая статистика "Вольфсбурга" в турнире выглядит так: В3 Н6 П2. Оба поражения пришлись на матчи в Англии.

Связи между командами и прочее

Нападающий "Вольфсбурга" и сборной Швейцарии Адмир Мехмеди выступал с 2012 до 2014 года в чемпионате Украины за киевское "Динамо".

"Александрия" – один из шести дебютантов группового этапа Лиги Европы в этом розыгрыше. Пять других: "Эспаньол", "Ференцварош", "Вулверхэмптон" и австрийские ЛАСК с "Вольфсбергом". Пока из этого списка без побед в основной сетке турнира идет только "Александрия".

На выходных "Вольфсбург" прервал серию из четырех поражений подряд во всех турнирах, в гостях одолев другого участника группового этапа Лиги Европы "Айнтрахт" со счетом 2:0.