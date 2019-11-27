Александрия – Вольфсбург: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

"Александрия" в четверг, 28 ноября, встретится с "Вольфсбургом" в рамках 5 тура Лиги Европы. Букмекеры оценили шансы украинского клуба добыть положительный результат в игре с немцами и продолжить борьбу в турнире.

Александрия – Вольфсбург: прогноз

"Александрия" после четырех туров Лиги Европы все еще сохраняет шансы выйти в плей-офф. Подопечные Владимира Шарана набрали 3 очка и отстают от второй строчки на 2 балла.

Вторую позицию удерживает именно "Вольфсбург", а потому "Александрии" важно победить немецкую команду. Поражение украинцев и победа "Гента" в параллельном матче поставит крест на шансах "Александрии".

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Прогноз Фаворит Спорт

"Александрия" вынужденно играет свои домашние матчи Лиги Европы во Львове. Пока город является фартовым для подопечных Владимира Шарана – ни одного поражения, но и ни одной победы.

Коэффициент на то, что "Александрия" сумеет победить "Вольфсбург" – 5,20. Очевидно, что шансы добиться успеха у "волков" выше. Коэффициент на их победу – 1,63. Если же поединок во Львове завершится ничьей – коэффициент 4,05.

Прогноз Pari Match

Первая встреча между клубами в Германии завершилась уверенной победой "волков" со счетом 3:1. "Александрия" продемонстрировала смелый футбол, но этого оказалось мало, чтобы одержать положительный результат.

Коэффициент на то, что "Вольфсбург" снова победит и ТБ 2.5 – 2,39. Если же удастся одержать победу "Александрии" ТБ 2.5 – коэффициент 7,90.

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Прогноз 1xbet

Специалисты 1xbet предлагают болельщикам угадать, какой футболист сумеет отличиться голом в игре. В первой игре между клубами автограф в воротах "Вольфсбурга" оставил Евгений Банада. Коэффициент на то, что Евгений снова отметится – 5,5.

Зато вратаря "Александрии" Юрия Панькива в предыдущей игре по очереди огорчили Арнольд, экс-динамовец Мехмеди и Брекало. Гол Мехмеди оценен коэффициентом 2,8. Мячи Брекало и Арнольда – коэффициент 3 и 4 соответственно.

Обзор матча "Александрия" – "Вольфсбург" читайте на сайте Спорт24.