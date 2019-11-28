Александрия – Вольфсбург: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

В четверг, 28 ноября, "Александрия" играет матч 5 тура группового этапа Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Сайт Спорт24 проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Начало игры в 19:55.

Первая встреча команд состоялась 19 сентября во Франции и завершилась убедительной победой "Вольфсбурга". В дальнейшем ни один из клубов не сумел одержать победу в матчах группового этапа Лиги Европы.

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"Александрия" дважды расписала ничью с "Сент-Этьеном" и однажды с "Гентом". А "волки" поделили очки с бельгийцами и французами и однажды проиграли "Генту".

Сейчас "Вольфсбург" на второй строчке в группе I и опережает "Александрию" и "Сент-Этьен" на 2 очка. Украинскому клубу важно не проиграть поединок, чтобы не потерять шансы выйти в плей-офф.

Поражение "Александрии" и победа "Гента" в параллельной игре поставит крест на шансах украинцев сыграть в плей-офф.

Александрия – Вольфсбург: текстовая онлайн-трансляция поединка