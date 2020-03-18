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"Александрия" закупит для больниц города и области аппараты искусственной вентиляции легких

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ФК "Александрия" не остался в стороне перед угрозой, которую ставит перед Украиной пандемия коронавируса.

Клуб вместе с партнерами приобретут аппараты искусственной вентиляции легких.

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После консультации с руководством Кировоградской областной больницы и Александрийской городской больницы, именно такое оборудование было определено, как наиболее необходимое.

Уже ведутся переговоры с поставщиками ИВЛ. Несмотря на дефицит данных аппаратов на рынке, ожидается, что через несколько недель техника прибудет в больницу. Кроме того, будут приобретены расходные материалы, которых тоже хватает на местах.

Коронавирус в Украине: главное

  • По состоянию на 18 марта в Украине лабораторно подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 2 из них – летальные.
  • Украина 12 марта ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавирус. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев от 16 марта прекратила международное авиа - и железнодорожное сообщение с 17 марта.
  • Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании. В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта ввели режим чрезвычайной ситуации.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Коронавирус в Украине ФК Александрия Александрия Футбол
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