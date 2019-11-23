"Александрия" в тяжелой игре победила "Зарю" перед матчем с "Вольфсбургом": видео

23 ноября "Александрия" и "Заря" встретились в центральном матче 15 тура чемпионата Украины. Минимальную победу удалось одержать хозяевам поля.

Александрия – Заря 1:0

Гол: Банада, 59

Нереализованный пенальти: Гречишкин, 23

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Тяжелая победа "Александрии"

Гости более агрессивно начали поединок: Леднев выскочил один на один с Билыком после прекрасного паса партнера. Однако Богдан пробил в голкипера. Хозяева ответили сразу: Безбородько не хватило сантиметров, чтобы в падении переправить мяч в ворота. Шевченко зафиксировал в руках мяч.

На 22 минуте хозяева получили прекрасную возможность открыть счет. После удара Ковальца мяч нашел руку Михайличенко в штрафной – пенальти. Удар с 11 метров не сумел реализовать Гречишкин – отличный сейв Шевченко.

Через несколько минут "Александрию" снова спас Билык: Леднев пробил с острого угла, однако голкипер "Александрии" успел отбить мяч.

После перерыва первую возможность отличиться имел Ковалец. Кирилл совершил рейд почти до штрафной гостей и пробил по воротам. Кирилл целил в левый от себя угол, но не сумел попасть.

На 59 минуте "Александрия", которая была более настойчива в атаке, таки забила гол. Гречишкин выполнил отличный навес со штрафного, после чего Банада в падении переправил мяч в сетку ворот Шевченко.

Через несколько минут хозяева могли закрепить преимущество. Безбородько, который находился в штрафной луганчан, защитники позволили пробить с острого угла. Шевченко своим телом закрывал ближний угол, но "Зарю" спасла штанга. Подопечные Виктора Скрипника ответили не менее остро в следующей атаке.

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Леднев заработал штрафной удар и сам же его исполнил. Удар у Богдана получился сильным, но Билык сумел с ним справиться.

На 73 минуте Лучкевич потерял стопроцентный шанс отличиться голом. Валерий взрывно выскочил один на один с Шевченко, однако слишком долго подстраивался под удар. Поэтому удар футболиста "Александрии" не вышел.

"Заря" хотела отыграться, но в атаке в луганчан не клеилось. На 83 минуте Лунев пробил издали, но точно в руки голкиперу. В последние минуты "Заря" зажала соперника на его половине поля. Однако это не принесло дивидендов – "Александрия" одержала минимальную победу.

После этого поединка "Александрию" ждет встреча в Лиге Европы с немецким "Вольфсбургом". Поединок состоится 28 ноября во Львове. Зато следующий матч "Заря" сыграет 30 ноября против "Карпат".

Александрия – Заря: видеообзор первого тайма

Турнирная таблица УПЛ