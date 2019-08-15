Михайличенко уже увольняли из "Динамо", но он один из самых успешных тренеров киевлян

56-летний Алексей Михайличенко во второй раз возглавил киевское "Динамо". После нескольких лет работы в структуре клуба он все же принял предложение президента клуба Игоря Суркиса возглавить команду.

Суркис исправил свою ошибку

Еще весной 2019-го года, когда судьба Александра Хацкевича в "Динамо" уже висела на волоске, в СМИ было много информации, что Михайличенко должен возглавить киевлян.

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Сам Суркис в интервью признавался, что в 2004 году сделал ошибку, уволив Михайличенко. Таким образом, Алексей Александрович в конце прошлого сезона, скорее всего, получал предложение возглавить "Динамо".

Однако, по информации СМИ, Суркис не сумел уговорить специалиста и тот продолжил занимать должность спортивного директора. Через 15 лет Суркис таки исправил свою ошибку. Михайличенко официально тренер "Динамо".

Михайличенко уже увольняли из "Динамо"

После окончания игровой карьеры Михайличенко вернулся в "Динамо", где вошел в тренерский штаб Валерия Лобановского. После его смерти в мае 2002 года именно Михайличенко занял пост главного тренера команды.

В первом же сезоне "Динамо" с Михайличенко оформил так называемый "золотой дубль". Киевляне выиграли чемпионат и Кубок Украины. Последний раз "бело-синим" покорилось подобное достижение еще в 2015 году, когда командой руководил Сергей Ребров.

С Михайличенко "Динамо" выиграло и чемпионат Украины в 2004 году и Суперкубок Украины (2004).

В начале сезона 2004/2005 "Динамо" уволило Михайличенко. Киевляне проиграли "Шахтеру" в первом туре. Впоследствии "бело-синие" в родных стенах уступили "Трабзонспору" в рамках 3-го квалификационного раунда (1:2).

После этой игры Михайличенко покинул "Динамо", а киевлян возглавил Йожеф Сабо. С Сабо "Динамо" таки прошло турецкий клуб, одержав победу на выезде (0:2).

За "Динамо" в киевском матче против турков играли: Шовковский, Гавранчич, Несмачный, Федоров, Гусин (Родольфо, 54), Леко, Гусев, Диого Ринкон, Белькевич, Шацких (Нанни, 64), Верпаковскис (Чернат, 65).

Символично, что в сезоне 2004/2005, когда "Динамо" играло против "Трабзонспора", донецкий "Шахтер" разгромил в квалификации Лиги чемпионов бельгийский "Брюгге". Как известно, бельгийцы выбили киевлян из Лиги чемпионов в сезоне 2019/2020.

Михайличенко на других должностях

После работы в "Динамо" Михайличенко возглавил сборную Украины U-21. Вместе с этой командой Михайличенко дошел до финала чемпионата Европы. В решающем поединке украинцы разгромно уступили Нидерландам. Звездами той команды уже были динамовцы Александр Алиев, Артем Милевский и Александр Рыбка.

В 2008 году Михайличенко получил повышение. Он получил должность главного тренера сборной Украины. С "сине-желтыми" Михайличенко боролся за путевку на чемпионат мира 2010. Однако в плей-офф сборная Украины вылетела от команды Греции. Михайличенко ушел в отставку.

В 2011/2013 годах Михайличенко занимал различные должности в "Динамо". Он был ассистентом главного тренера. С 2013 года и до сих пор Михайличенко занимал должность спортивного директора. Следовательно, новый тренер "Динамо" был без тренерской практики около 10 лет.

Суркис снова взял "динамовское сердце"

Президент "Динамо" Игорь Суркис мог спрогнозировать, что ему придется искать нового тренера уже летом. Однако он доверился Хацкевичу, который все же подвел его.

Михайличенко еще один тренер с "динамовским сердцем" и "конспектами Лобановского". Однако фанатов киевского клуба на этот момент больше всего должна волновать профессиональная пригодность 56-летнего тренера. С момента, когда Михайличенко работал тренером, футбол очень изменился. В "Динамо" новому специалисту нужно менять тактику и убрать "завалы", которые оставил после себя Хацкевич. "Динамо" должно стать современным. И реально ли это с тренером, который не работал так долго?

Очевидно, что смена тренера пойдет на пользу киевлянами, поскольку это новое дыхание и некоторые изменения в тренировочном процессе. Футболисты позитивно воспринимают подобные вещи. Свежий пример Уле Гуннар Сульшер в "Манчестер Юнайтед". Главный вопрос, каким тренером будет Михайличенко на длинной дистанции?

Вместе с тем, Михайличенко стал не исполняющим обязанности главного тренера. Это свидетельствует о том, что "Динамо" давно определилось с кандидатурой Алексея Александровича. В противном случае киевляне бы назначили какого-то специалиста и.о. главного тренера и искали бы нового специалиста.