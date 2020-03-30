Алексею Михайличенко – 57: путь легенды "Динамо" от олимпийского чемпиона до тренера киевлян

В понедельник, 30 марта, главному тренеру "Динамо" Алексею Михайличенко исполнилось 57 лет. Спорт24 собрал самые интересные моменты карьеры легендарного "динамовца".

Краткая биография Алексея Михайличенко

Страна: Украина

Амплуа: Полузащитник

Родился: 30 марта 1963 года

Рост: 186 см

Алексей Михайличенко родился в Киеве в 1963 году. Футболом он начал заниматься в школе титулованного клуба СССР – "Динамо" Киев. В восемнадцатилетнем возрасте Алексей стал играть в составе дубля киевлян.

Это интересно Алексей Михайличенко возглавил "Динамо"

В качестве игрока он трижды становился чемпионом СССР, трижды выигрывал Кубок СССР, выиграл Кубок обладателей Кубков УЕФА, чемпион Италии, 5-кратный чемпион Шотландии, вице-чемпион Европы и олимпийский чемпион в составе СССР.

"Динамо" Киев 1981–1990

В чемпионатах СССР 1985 и 1986 годов, когда "Динамо" становилось первым, Михайличенко был одним из ведущих игроков клуба, хотя за киевлян выступали такие "зубры", как Игорь Беланов, Александр Заваров, Владимир Бессонов, Олег Кузнецов, Анатолий Демьяненко и другие, не менее выдающиеся игроки.

Последнюю свою золотую медаль чемпиона СССР Михайличенко получил в 1990 году. Но решающую роль в той победе он не сыграл, так как в ходе сезона перешел в итальянскую "Сампдорию".



Алексей Михайличенко в киевском "Динамо"

"Сампдория" 1990–1991

Михайличенко и здесь показал свой класс, с ходу став игроком основы "Сампдории", которая в сезоне 1990-1991 годов стала чемпионом Италии. Сам Алексей сыграл за клуб 24 матча и забил 3 гола. И до сих пор это "скудетто" является единственным в коллекции генеузского клуба.

Читайте также Михайличенко имеет три договоренности с Суркисом, – журналист о ситуации в "Динамо"

Отыграв в "Сампдории" всего сезон, Михайличенко перешел в "Глазго Рейнджерс" и причины этого перехода, пожалуй, заключаются в том, что Алексей не ужился с лидерами "Сампдории" Роберто Манчини и Джанлукой Виалли. Да и самому выходцу из СССР, привыкшему к строгим рамкам поведения во всем, трудно было привыкать к жизни в Италии. Сказался и языковой барьер – Михайличенко мог общаться только с главным тренером Вуядином Бошковым, который более-менее владел русским языком.



Алексей Михайличенко в "Сампдории" вместе Роберто Манчини и Джанлукой Виалли

"Глазго Рейнджерс" 1991–1996

Гораздо лучше у Михайличенко получилось в Глазго, где уже выступал Олег Кузнецов, с которым Алексей провел не одну сотню матчей за киевское "Динамо" и сборную. В составе "Джерси" Михайличенко пять раз выигрывал чемпионат Шотландии, три раза Кубок страны и два раза – Кубок Лиги.

Алексей Михайличенко в "Глазго": смотрите видео

Звездный 1988 год Михайличенко

В полной мере талант Алексея раскрылся в 1988 году, когда он принял участие сразу в двух крупных турнирах на уровне сборных. Сначала с первой сборной под руководством Валерия Лобановского Михайличенко вышел в финал чемпионата Европы, где советская команда уступила замечательным голландцам.



Алексей Михайличенко в составе сборной СССР на Евро-1988

Через несколько месяцев Алексей уже в составе олимпийской сборной под руководством Анатолия Бышовца получил золото Олимпиады в Сеуле. На пути к финалу оказались поваленными сильные команды Аргентины и Италии. В финальном матче команде Советского Союза противостояла Бразилия, укомплектованная будущими мировыми звездами: Таффарел, Ромарио, Жоржиньо, Карека, Бебето, Адемир. Но команда Анатолия Бышовца одержала победу над замечательными бразильцами.

К теме Михайличенко уже увольняли из "Динамо", но он один из самых успешных тренеров киевлян

В той сборной Михайличенко был не просто лидером – он своими голами, которых набралось за турнир целых пять, помогал пройти нелегкий путь к золоту. Как итог – признание его заслуг футбольными экспертами всей Европы: в опросе France Football Михайличенко занял четвертое место, лишь немного уступив Франко Райкарду.

Рекорд Алексея Михайличенко

Став первый раз чемпионом Шотландии, Михайличенко установил уникальный рекорд, выиграв в составе своих команд три подряд разных чемпионата. К настоящему времени превзойти его в этом смог только Златан Ибрагимович.

Тренерская карьера Михайличенко

Уже в качестве тренера Михайличенко дважды привел "Динамо" к чемпионству в 2003-м и 2004 годах, завоевал Кубок Украины и Суперкубок. В 2004 году наставник был уволен на следующий день после домашнего поражения от "Трабзонспора". Через 15 лет Михайличенко вновь возглавил киевский клуб. В данный момент его команда находится на третьем месте в чемпионате Украины.

Семья Алексея Михайличенко

В отличие от многих современных "звезд", Алексей Михайличенко – примерный семьянин. Со своей женой Инной он познакомился в возрасте 13 лет – дети проживали в соседних подъездах одного дома.



У Алексея и Инны два сына – Алексей и Матвей

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.