Alfa Romeo представила ливрею, с которой команда выступит в Формуле-1: фото и видео

Команда Alfa Romeo Racing (бывшая Sauber) накануне выложила фотографии ливреи болида C38. За рулем авто был лидер команды Кими Райкконен. Однако впоследствии оказалось, что это был камуфляж, который команда не планирует использовать.

В новом сезоне команда будет выступать в традиционных белых и красных цветах. В таких, как и в прошлом сезоне, когда конюшня называлась Sauber.

Впервые автомобиль в "боевой" ливрее показали во время тестов в Барселоне.

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В 2019 году за Alfa Romeo выступят Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.

Что такое ливрея? Ливрея (фр. livree – "отправлена", "поручена") – в буржуазных домах и при дворах униформа особого покроя и определенного цвета для лакеев, швейцаров, кучеров и иных слуг. В старой Франции — парадная одежда рыцарей и придворных, которая означала принадлежность тому или иному сюзерену. Как в Средневековье, так и в ранние Новые времена, у лакеев ливрея часто носила геральдические цвета хозяина.



В транспорте слово "ливрея" обозначает схему разрисовывания транспортного средства и применяется к самолетам, автомобилям, кораблям, поездам и другим видам. Происхождение этого термина можно связать с фактом, что в гербовые цвета нанимателя окрашивалась не только одежда слуг, а и транспортные средства (например, кареты), для удобства эту раскраску могли называть ливреей.



Каждый сезон команды Формулы-1 представляют ливреи своих болидов.