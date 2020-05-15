Алиев переходит в бокс: дата боя и соперник

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев предстанет в новом амплуа. Алиев дебютирует на боксерском ринге 29 мая.

Экс-футболист "Динамо" примет участие в проекте "Битва", участниками которого являются медийные личности. Об этом сообщает Facebook-страница бойцовского шоу.

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Соперником Алиева станет актер и модель Никита Вакулюк. Бой будет состоять из трех раундов по две минуты.

Посмотреть бой можно будет до 20:00 в прямом эфире на YouTube-канале "Битвы".

Что известно об Алиеве?

35-летний бывший футболист "Динамо" и сборной Украины. Также выступал за "Металлург" Запорожье, "Днепр", "Борисфен", "Рух".

В России играл за московский "Локомотив" и "Анжи".

Двукратный чемпион Украины в составе "Динамо". Серебряный призер чемпионата Европы 2006 года в составе молодежной сборной Украины.

После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий".

Сейчас Александр ведет Youtube-канал "Кент".

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