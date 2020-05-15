24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more

Алиев переходит в бокс: дата боя и соперник

- Читати новину українською
Александр Алиев
Александр Алиев / ФК "Локомотив"

Бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев предстанет в новом амплуа. Алиев дебютирует на боксерском ринге 29 мая.

Экс-футболист "Динамо" примет участие в проекте "Битва", участниками которого являются медийные личности. Об этом сообщает Facebook-страница бойцовского шоу.

Читайте также Российский комментатор жестко проехался по Алиеву: Он чмо и быдлан

Соперником Алиева станет актер и модель Никита Вакулюк. Бой будет состоять из трех раундов по две минуты.

Посмотреть бой можно будет до 20:00 в прямом эфире на YouTube-канале "Битвы".

Что известно об Алиеве?

  • 35-летний бывший футболист "Динамо" и сборной Украины. Также выступал за "Металлург" Запорожье, "Днепр", "Борисфен", "Рух".
  • В России играл за московский "Локомотив" и "Анжи".
  • Двукратный чемпион Украины в составе "Динамо". Серебряный призер чемпионата Европы 2006 года в составе молодежной сборной Украины.
  • После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий".
  • Сейчас Александр ведет Youtube-канал "Кент".

Больше новостей о футболе, баскетболе, биатлоне и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
РПЦ благословит ударить женщину, – Соколова ответила Усику
сегодня , 16:53 РПЦ благословит ударить женщину, – Соколова ответила Усику
Михайло Гема
Крик молодежи "Динамо": талантливые футболисты рассказали, почему готовы покинуть свой клуб
сегодня , 14:07 Крик молодежи "Динамо": талантливые футболисты рассказали, почему готовы покинуть свой клуб
Михайло Гема
Самые трагические аварии в Формуле-1, которые завершались смертью: видео
14 мая , 18:19 Самые трагические аварии в Формуле-1, которые завершались смертью: видео
Михайло Гема