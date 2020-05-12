Алиев: многие ребята из России получили украинское гражданство

35-летний экс-полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев подростком перебрался из московского Спартака в киевский клуб после турнира в Балаклаве.

Об этом бывший футболист рассказал на Youtube-канале "Кент".

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"Как я попал в "Динамо"? Меня сюда пригласили в 15 лет. Всей моей карьерой занимался отец. Я был на турнире в Балаклаве. Тогда туда приехал "Днепр-75". Мы приехали 85-м годом, а "Днепр-75" приехал 84-м годом. Мы заняли второе место, и на этом турнире был Павел Александрович Яковенко. Вот и все. Нас, 9 человек из "Спартака", заметили, и мы переехали сюда", – сказал Александр.

В 15 лет мне здесь понравилось. Яковенко дал мне трубку, попросил позвонить отцу. Я позвонил отцу, он, конечно, офигел, что я в Украине. Яковенко пообщался с отцом, он приехал, посмотрел условия, спросил, нравятся ли они мне. Я сказал, что хочу здесь остаться. Хотя у нас было иногородних очень много парней, я имею в виду – из России. Но мы получили гражданство. Я играл по 85-му году за сборную. И вот так пошло-пошло-пошло. В 17 лет я выпустился и попал в дубль и в первую команду "Динамо",

– отметил Алиев.

Что известно об Алиеве?

35-летний бывший футболист "Динамо" и сборной Украины. Также выступал за "Металлург" Запорожье, "Днепр", "Борисфен", "Рух".

В России играл за московский "Локомотив" и "Анжи".

Двукратный чемпион Украины в составе "Динамо". Серебряный призер чемпионата Европы 2006 года в составе молодежной сборной Украины.

После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий".

Сейчас Александр ведет Youtube-канал "Кент".

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