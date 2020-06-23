Бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев передал средства клубам Первой лиги Украины на борьбу с коронавирусом.

Об этом сообщает футбольный журналист Михаил Метревели. На своей странице в Facebook он вспомнил экс-игрока среди тех, кто уже поддержал акцию и направил свой денежный вклад в адрес Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

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Обещал назвать всех, кто уже поддержал акцию и направил свой денежный вклад в адрес ПФЛ на медицинское тестирование клубов Первой лиги. Вот их имена: Александр Алиев, Роман Демчишен, Эдуард Мурза, Александр Панков, Константин Нестеренко, Вадим Шаблий (имена названы по алфавиту),

– сказал журналист.

Президент ПФЛ Сергей Макаров подтвердил поступление средств и рассказал о том, как лига планирует провести тестирование клубов: "По использованию план таков: мы заключаем договор с клиникой, которая может выезжать и делать такие тесты на месте. Мы оплачиваем эти услуги. Отчеты предоставим, конечно же".

Коронавирус в украинских клубах

Первым футболистом в Украине, который заразился COVID-19, был Игорь Вагин. Игрок выступает за закарпатский "Минай".

Футболист уже здоров, а новых случаев заражения в клубе больше не было.

Впоследствии вспышка COVID-19 была зафиксирована во львовских "Карпатах". Клуб вынужденно ушел на карантин, из которого вышел 16 июня.

Там заразилась значительная часть игроков и персонала.

Также коронавирус обнаружили во львовском "Рухе" и донецком "Олимпике". 22 июня о положительных тестах сообщили в "Балканах".