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Алиев показал Кличко и Павелко в каких ужасных условиях тренируются юные футболисты: видео

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Александр Алиев / Twitter

Экс-игрок киевского "Динамо" Александр Алиев побывал на стадионе в одном из районов Киева, где тренируются юные футболисты. Условия Алиева поразили и тот обратился к Виталию Кличко и президенту ФФУ Андрею Павелко.

Об этом Александр Алиев сказал в своем видео программы "Кент" и выложил короткий ролик с обращением в своем инстаграме. Футболист вел речь о стадионе "Восток", который расположен в районе Дарница в Киеве.

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Алиев снял ролик о выполнении своих реализованных лучших пяти штрафных ударов за свою карьеру. На ролике видно в каких ужасных условиях тренируются юные перспективные футболисты, но состояние поля оказалось не единственной проблемой. На месте стадиона планируют строительство, это и возмутило Алиева, поэтому футболист обратился к власти.

Было не просто делать это на поле стадиона "Восток". Но нашим детям приходится играть в таких условиях. Я в шоке! Так еще и стадион хотят под застройку отдать. Надеюсь, Кличко сдержит слово и защитит стадион "Восток". А президент федерации Андрей Павелко поможет школе с нормальным полем,
– сказал Алиев.

В своем инстаграме футболист с сарказмом прокомментировал состояние поля: "Бью штрафные на "Сантьяго Бернабеу".

Очередной выпуск программы "Кент"

  • Александр Алиев за свою карьеру успешно выступал за несколько российских клубов.
  • Также на его счету 22 матча в составе сборной Украины по футболу.
  • Затем футболист перешел в состав львовского "Руха".
  • После этого футболист был заявлен за любительский киевский клуб "Катандзаро".
  • С 2018 года возглавил любительский ФК "Хмельницкий".
  • В начале марта СМИ сообщили, что Алиев стал игроком мини-футбольного клуба из столицы – "Днепр".

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Автор: София Кулай
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт
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