Алиев публично попросил прощения у полицейских за свое позорное поведение

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Александр Алиев
Александр Алиев / 1927.kiev.ua

Экс-игрок киевского "Динамо" Александр Алиев осознал свою вину перед полицейскими и опубликовал об этом пост в социальной сети Facebook.

Спорт 24 писал, что полиция остановила машину, в которой находился Алиев с друзьями. Сотрудник потребовал у водителя документы на авто, но разговор с самого начала свернул не туда.

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"Друзья! Вы наверняка уже видели видео, где показан мой конфликт с полицией. Я так и не понял, за что меня остановили, но это не оправдывает мое поведение. Я вел себя неподобающе. Прошу прощения у сотрудников полиции. Извините меня пожалуйста. Я был неправ", – написал Алиев.

Недавно в сеть попало видео, на котором супружество Алиевых скандалит и Александр наносит бывшей жене несколько ударов в присутствии малолетних детей.

После завершения карьеры профессионального футболиста Александр тренировал и играл за команды любительского уровня.

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Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Полиция
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