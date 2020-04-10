Алиев сдал тест на коронавирус: футболист заболел после прогулки

Бывший футболист "Динамо" Александр Алиев сдал тест на коронавирус. По словам экс-игрока сборной Украины, у него поднялась температура и он кашляет.

6 апреля Алиев в своем инстаграме рассказал, что начал себя хуже чувствовать после прогулки. У него появилась высокая температура и сухой кашель.

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"Скажите, пожалуйста, что делать? Температура 37,4-37,5. Уже мерил 4 раза. Чувствую себя хорошо, только кашель. Что скажете на это? Что это такое – я просто заболел, простудился или как? Пока самочувствие нормальное у меня", – заявил Алиев в инстаграме.

Впоследствии Алиев сообщил, что сдал тест на коронавирус. Пока результатов анализов еще нет.

"Сегодня сходил и сдал тест. Сказали ждать результата. Мое самочувствие? Такое. Кашель. Днем температура 36,5, а к вечеру поднимается до 36,9. Мне кажется, мы все уже давно переболели этой болезнью", – заявил Алиев в прямом эфире в инстаграме.

Ранее Алиев заявлял, что коронавирус – это фейк.

После этого экс-футболиста раскритиковали бывшие игроки сборной Украины Евгений Левченко и Максим Калиниченко.

В Украине по состоянию на 10 апреля подтверждено 2 203 случая заражения COVID-19. 61 человек вылечился, еще 69 – умерли.

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