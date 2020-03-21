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Алиев устроил цирк в супермаркете и бросил вызов Милевскому: видео

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Экс-полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев присоединился к популярному флешмобу и продемонстрировал навыки набивки рулона туалетной бумаги.

Несмотря на название флешмоба "Оставайся дома", Алиев понабивал рулон прямо в магазине.

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Как и полагается, Александр вызвал на челлендж несколько других людей. Хотел трех, но вспомнил только двух: президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса и экс-одноклубника Артема Милевского.

Отметим, Игорь Суркис выполнил данный челлендж и без вызова от Алиева. Президент "Динамо" показал неплохую технику набивки туалетной бумагой.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Коронавирус в Украине Футбол Спорт Ігор Суркіс Динамо Флешмоб
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