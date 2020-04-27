Алиев в прямом эфире рассказал о сексе втроем и получил на орехи от жены: видео 18+

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев попал в неприятную ситуацию во время прямого эфира в Instagram.

Новоиспеченный блогер ответил на вопросы о сексе втроем. Однако даже наушники не спасли Александра: бывшая жена Алиева все поняла и покрыла его матом, упрекнув в том, что вместе с ним в комнате находятся дети.

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Александр Алиев рассказал о сексе втроем: смотрите видео (ненормативная лексика, 18+)

Добавим, что Алиев со своей женой Татьяной в разводе, но делят квартиру в Киеве и в данный момент они проживают вместе.

Что известно об Алиеве?

35-летний бывший футболист "Динамо" и сборной Украины. Также выступал за "Металлург", Запорожье, "Днепр", "Борисфен", "Рух".

В России играл за московский "Локомотив" и "Анжи".

Двукратный чемпион Украины в составе "Динамо". Серебряный призер чемпионата Европы 2006 года в составе молодежной сборной Украины.

После карьеры футболиста Алиев прошел тренерские курсы и возглавлял клуб "Хмельницкий".

Сейчас Александр ведет Youtube-канал "Кент".

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