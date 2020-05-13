От коронавируса умер главный тренер сборной России по борьбе Магомед Алиомаров

Главный тренер сборной России по вольной борьбе среди женщин Магомед Алиомаров умер в возрасте 67 лет. Похороны состоятся 13 мая в Дагестане.

Ранее у специалиста обнаружили коронавирусную инфекцию, в последние дни жизни он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы РФ.

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"Федерация спортивной борьбы России, тренеры и члены спортивной сборной команды России выражают свои искренние соболезнования родным и близким покойного, память о нем навеки останется в наших сердцах", – говорится в сообщении.

Что известно о Магомеде Алиомарове?

Магомед Алиомаров родился в Дагестане и с детства увлекался спортивной борьбой. В 2011-2015 годах он был главным тренером сборной Азербайджана по вольной борьбе. Тренировать российскую женскую сборную Алиомаров начал в феврале 2019 года.

Под руководством Магомеда Алиомарова сборная России на чемпионате мира 2019 года выиграла пять медалей, в том числе 2 золотые, вернув себе статус одного из мировых лидеров.

Дагестан находится на пятом месте по распространенности коронавируса среди российских регионов. По данным на 12 мая, в республике выявлены 2 888 случаев коронавирусной инфекции, 1 008 человек выздоровели, 23 умерли.

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