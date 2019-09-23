Алисон лучший вратарь, Рапино – футболистка: все победители The Best FIFA Football Awards
В понедельник, 23 сентября, в Милане состоялось награждение лучших футболистов и тренеров минувшего сезона. С победителями всех номинаций можно ознакомиться в материале Спорт24.
Победители The Best FIFA Football Awards
лучший футболист сезона – Лионель Месси (Барселона/Аргентина)
лучшая футболистка сезона – Меган Рапино (сборная США)
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лучший наставник мужской команды – Юрген Клопп (Ливерпуль)
лучший наставник женской команды – Джилл Эллис (сборная США)
лучший голкипер мужской команды – Алиссон (Ливерпуль, Бразилия)
лучшая голкіперка женской команды – Сари ван Венендал (Арсенал, Нидерланды)
лучший болельщик – Сильвиа Грекко
Видео истории Сильвии Грекко
премия Пушкаша (самый красивый гол) – Даниэль Жоре (МОЛ Фехервар)
Видео гола Жоре
премия фэйр-плей (честная игра) – Марсело Бьелса
Видео с матча Лидс Юнайтед – Астон Вилла, где по указанию Бьелсы Лидс пропустил гол