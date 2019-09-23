Алисон лучший вратарь, Рапино – футболистка: все победители The Best FIFA Football Awards

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The Best FIFA Football Awards
The Best FIFA Football Awards / twitter.com/lfc

В понедельник, 23 сентября, в Милане состоялось награждение лучших футболистов и тренеров минувшего сезона. С победителями всех номинаций можно ознакомиться в материале Спорт24.

Победители The Best FIFA Football Awards

лучший футболист сезона – Лионель Месси (Барселона/Аргентина)

лучшая футболистка сезона – Меган Рапино (сборная США)

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лучший наставник мужской команды – Юрген Клопп (Ливерпуль)

лучший наставник женской команды – Джилл Эллис (сборная США)

лучший голкипер мужской команды – Алиссон (Ливерпуль, Бразилия)

лучшая голкіперка женской команды – Сари ван Венендал (Арсенал, Нидерланды)

лучший болельщик – Сильвиа Грекко

Видео истории Сильвии Грекко

премия Пушкаша (самый красивый гол) – Даниэль Жоре (МОЛ Фехервар)

Видео гола Жоре

премия фэйр-плей (честная игра) – Марсело Бьелса

Видео с матча Лидс Юнайтед – Астон Вилла, где по указанию Бьелсы Лидс пропустил гол

 

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Теги: Спорт Футбол ФИФА Новости Спорта
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