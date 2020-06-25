Экс-полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снайдер о неудачном периоде в мадридском "Реале". Футболист подвергся искушениям жизни, которые были у него во время успешной карьеры.

Футболист отметил, что злоупотреблял спиртными напитками, пишет Marca. Голландец рассказал, что в молодости любил быть в центре внимания и вполне наслаждался успехом, тратил тысячи евро.

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Не выдержал успеха

36-летний полузащитник привык жить, как звезда. Его любили в мадридском клубе, но говорили, что способен еще больше раскрыть свой потенциал.

Я не осознавал, что бутылка водки стала моим лучшим другом. Я просыпался на следующее утро, будто ничего не произошло. Продолжал играть, но дела шли все хуже, я становился менее сосредоточенным,

– откровенно написал Снайдер в автобиографии.

Футболист врал себе, говоря, что все идет хорошо. Но физически не смог выдержать такой режим, стал мало бегать, но наверстывал своей великолепной техникой. Голландец думал, что это никто не заметит.

Карьера Снайдера