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Чигринский помог АЕК в сумасшедшем матче: четыре гола и три удаления – видео
сегодня , 14:06 Чигринский помог АЕК в сумасшедшем матче: четыре гола и три удаления – видео
Софія Кулай
"Ливерпуль" разбил "Кристал Пэлас" благодаря сказочным голам и почти стал чемпионом: видео
сегодня , 11:02 "Ливерпуль" разбил "Кристал Пэлас" благодаря сказочным голам и почти стал чемпионом: видео
Михайло Гема
16-летний голкипер вывел "Ворсклу" в финал Кубка Украины по футболу: видео
22:26, 24 июня 16-летний голкипер вывел "Ворсклу" в финал Кубка Украины по футболу: видео
Стало известно, когда "Динамо" и "Шахтер" сыграют последнее "классическое" в сезоне
19:23, 24 июня Стало известно, когда "Динамо" и "Шахтер" сыграют последнее "классическое" в сезоне
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Роналдиньо – гений футбола. Вынесла бы максимум из матча с ним, – Татьяна Романенко
17:16, 24 июня Роналдиньо – гений футбола. Вынесла бы максимум из матча с ним, – Татьяна Романенко
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