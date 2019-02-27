Альварес и Джейкобс впервые встретились в дуэли взглядов: фото и видео

12 Читати новину українською

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и журнала The Ring в среднем весе Сауль Альварес (50-1-2, 34 КО) впервые встретился лицом к лицу со своим будущим соперником, чемпионом мира по версии IBF в среднем весе Дэниелем Джейкобсом (35-2 , 29 КО).

Во время события боксеры продемонстрировали свои титулы, а после провели дуэль взглядов и пожали друг другу руки.

Читайте также: Украинец Деревянченко хочет бой с самым богатым боксером мира

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Face-to-Face! #CaneloJacobs

Публикация от DAZN USA (@dazn_usa)

Поединок между Джейкобсом и Альваресом – объединительный. Кроме Альвареса и Джейкобса в среднем весе есть еще один чемпион – Деметриус Андраде. Он владеет поясом WBO.

Канело и Джейкобс встретятся в 12-раундовом бою, который организован Golden Boy Promotions совместно с Matchroom Boxing. Долгожданный вечер бокса состоится в субботу, 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США, и будет показан на платформе DAZN.

К слову, в последнем бою Сауль Альварес (50-1-2, 34 КО) победил Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) и отобрал все титулы у казаха. В свою очередь, Дэниел Джейкобс (35-2 , 29 КО) в последнем поединке защитил титул IBF против украинца Сергея Деревянченко (12-1, 10 КО).

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Главные новости 27 февраля: Украина не едет на Евровидение и внезапный удар Индии по Пакистану
сегодня
3531
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс Фотоновости
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Болельщик вылепил из пластилина скульптуру украинской чемпионки Билодид: впечатляющее видео
сегодня 12:08 Болельщик вылепил из пластилина скульптуру украинской чемпионки Билодид: впечатляющее видео
26
Зозуле отказали в отмене желтой карточки: украинец пропустит важный матч "Альбасете"
сегодня 10:59 Зозуле отказали в отмене желтой карточки: украинец пропустит важный матч "Альбасете"
22
Не взял российский паспорт, и считаю это правильным, – украинский футболист
сегодня 10:38 Не взял российский паспорт, и считаю это правильным, – украинский футболист
137
"Манчестер Сити" с Зинченко обыграл "Вест Хэм": видео голов
сегодня 09:56 "Манчестер Сити" с Зинченко обыграл "Вест Хэм": видео голов
95
"Челси" обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби: видео голов
сегодня 09:29 "Челси" обыграл "Тоттенхэм" в лондонском дерби: видео голов
66
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук