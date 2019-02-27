Альварес и Джейкобс впервые встретились в дуэли взглядов: фото и видео

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и журнала The Ring в среднем весе Сауль Альварес (50-1-2, 34 КО) впервые встретился лицом к лицу со своим будущим соперником, чемпионом мира по версии IBF в среднем весе Дэниелем Джейкобсом (35-2 , 29 КО).

Во время события боксеры продемонстрировали свои титулы, а после провели дуэль взглядов и пожали друг другу руки.

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Поединок между Джейкобсом и Альваресом – объединительный. Кроме Альвареса и Джейкобса в среднем весе есть еще один чемпион – Деметриус Андраде. Он владеет поясом WBO.

Канело и Джейкобс встретятся в 12-раундовом бою, который организован Golden Boy Promotions совместно с Matchroom Boxing. Долгожданный вечер бокса состоится в субботу, 4 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США, и будет показан на платформе DAZN.

К слову, в последнем бою Сауль Альварес (50-1-2, 34 КО) победил Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО) и отобрал все титулы у казаха. В свою очередь, Дэниел Джейкобс (35-2 , 29 КО) в последнем поединке защитил титул IBF против украинца Сергея Деревянченко (12-1, 10 КО).

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