Сауль Альварес – Сергей Ковалев: анонс и прогноз главного боя осени

В первую субботу ноября весь боксерский мир будет прикован к рингу в MGM Grand. Возможность историческая. Один из лучших боксеров современности Сауль Canelo Альварес попытается войти в историю, как боксер, который смог перепрыгнуть через 2 весовые категории и без промежуточных боев завоевать титул чемпиона мира. Противником мексиканца будет россиянин Сергей Ковалев.

Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе Ковалев – Альварес состоится 2 ноября (ночь на 3 ноября в Украине). Букмекеры рассматривают мексиканца явным фаворитом в этом поединке. Коэффициент на его победу во всех букмекеров примерно одинаков и составляет 1,25. Шансы россиянина оценивается почти в 4.

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Однако здесь не все так очевидно. Букмекеры немного затуманены именем заокеанского спортсмена и недооценивают бойца из России. Есть много факторов, которые говорят против Альвареса.

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Во-первых, для Сауля Альвареса это дебют в полутяжелом весе, он будет сильно проигрывать в параметрах. Его противник на 8 сантиметров выше и имеет на 5 сантиметров больший размах рук. Учитывая умение Ковалева хорошо работать джебом – это может сыграть ключевую роль.

Can the POWER of @Canelo translate to 175 pounds?



The light-heavyweight showdown against @KrusherKovalev is less than 3️⃣ weeks away #CaneloKovalev https://t.co/j4BIUf4XnH pic.twitter.com/edqQVCWL28 — DAZN USA (@DAZN_USA) October 14, 2019

Несмотря на то, что на официальном взвешивании боксеры покажут одинаковую массу около 79 кг, реальный вес боксеров в ринге опять же будет больше у представителя России. И как не вспомнить о знаменитой бойцовской пословице: "Хороший большой боксер всегда победит хорошего малого боксера".

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Но возникает вопрос: достаточно ли хороший боксер Ковалев?

Сергей имел хорошую любительскую карьеру, за которую провел более 200 боев. При этом в профессионалах прославился не так техническими умениями, как сильным нокаутирующим ударом, за это получил прозвище Krusher.

В 2013 году завоевал титул чемпиона мира. Через год в объединительном бою за титулы WBA Super, IBF, WBO победил легендарного Бернарда Хопкинса.

В 2016 и 2017 годах два раза дрался с тогдашним лидером P4P Андре Уордом. Первый бой был очень равным, американец победил минимально 114:113 в записках всех трех судей. Второй же бой показал миру две наибольшие проблемы Сергея – плохую переносимость ударов по корпусу и не всегда хорошие физические кондиции, связанные с прославленной любовью боксера к употреблению алкоголя и посещению ночных клубов во время тренировочного лагеря.

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По мнению многих экспертов именно физическая форма стала причиной поражения Ковалева от тезки Сауля – Элайдера Альвареса. Но он возьмет уверенный реванш уже в следующем поединке после поражения и вернет чемпионский титул.

Вещи, которые могут помочь мексиканцу одержать победу – большой перерыв между боями (Ковалев еще в конце лета защищал титул против британца Энтони Ярда), молодость (Канело на 7 лет моложе) и лучший этап карьеры (свой пик россиянин уже прошел).

Да, Альварес фаворит, но решение азартных игроков заработать на россиянине не выглядит как нечто ненормальное и слишком рискованное.