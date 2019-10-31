Сауль Альварес – Сергей Ковалев: где смотреть онлайн бой в Украине

В ночь со 2 на 3 ноября в Лас-Вегасе (США) состоится титульный бой в полутяжелом весе. Чемпион по версии WBO Сергей Ковалев будет защищать титул против мексиканца Сауля Альвареса. Титульный бой можно просмотреть в Украине.

Бой Альварес – Ковалев в Украине покажет видеосервис MEGOGO. Бой состоится в MGM Grand Garden Arena.

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Трансляцию можно будет посмотреть здесь. Трансляция поединка Альварес – Ковалев 3 ноября начнется в 05:00 по киевскому времени.

Также MEGOGO будет транслировать главный поединок андеркарда, в котором Райан Гарсия встретится с Ромеро Дуно в рамках легкого веса.

Сауль Альварес является чемпионом мира по версиям WBC, WBA и журнала The Ring. В активе Альвареса 35 нокаутов за 55 поединков. Для него бой против Ковалева будет дебютом в полутяжелом весе.

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Ковалев провел на профессиональном ринге 38 боев (34 победы, 3 поражения, 1 ничья). Для россиянина это будет вторая защита титула WBO.

Подробнее о Сауле Альваресе – читайте по ссылке.