Альварес и Ковалев провели дуэль взглядов перед титульным боем: видео
Мексиканец Сауль Альварес и россиянин Сергей Ковалев провели дуэль взглядов перед титульным поединком. Боксеры провели финальную пресс-конференцию на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе.
Поединок состоится в Лас-Вегасе 2 ноября. 12-раундовый поединок будет транслировать платформа DAZN.
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Бой состоится в полутяжелом весе. На кону поединка будет стоять титул WBO в полутяжелом весе, которым владеет россиянин. Для Сауля Альвареса это будет дебют в полутяжелом весе.
Альварес – Ковалев: видео дуэли взглядов
Сауль Альварес является чемпионом мира по версиям WBC, WBA и журнала The Ring. В активе Альвареса 35 нокаутов за 55 поединков.
Ковалев провел на профессиональном ринге 38 боев (34 победы, 3 поражения, 1 ничья).
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