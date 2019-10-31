Альварес и Ковалев провели дуэль взглядов перед титульным боем: видео

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Альварес – Ковалев: дуэль взглядов перед боем за WBO и WBC 2 ноября 2019
Альварес – Ковалев: дуэль взглядов / boxingscene.com

Мексиканец Сауль Альварес и россиянин Сергей Ковалев провели дуэль взглядов перед титульным поединком. Боксеры провели финальную пресс-конференцию на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе.

Поединок состоится в Лас-Вегасе 2 ноября. 12-раундовый поединок будет транслировать платформа DAZN.

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Бой состоится в полутяжелом весе. На кону поединка будет стоять титул WBO в полутяжелом весе, которым владеет россиянин. Для Сауля Альвареса это будет дебют в полутяжелом весе.

Альварес – Ковалев: видео дуэли взглядов

Сауль Альварес является чемпионом мира по версиям WBC, WBA и журнала The Ring. В активе Альвареса 35 нокаутов за 55 поединков.

Ковалев провел на профессиональном ринге 38 боев (34 победы, 3 поражения, 1 ничья).

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
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