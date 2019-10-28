Альварес – Ковалев: букмекеры назвали победителя титульного боя

В ночь с 2 на 3 ноября в Лас-Вегасе (США) состоится бой между Саулем Альваресом и Сергеем Ковалевым. На кону поединка будет стоять титул WBO в полутяжелом весе, которым владеет россиянин. Букмекеры назвали фаворита противостояния.

Альварес – Ковалев: прогноз

Для Альвареса это будет дебютный бой в полутяжелом весе. В среднем весе Канело является чемпионом мира по версиям WBC, WBA и The Ring. Также мексиканец был чемпионом мира в первом полусреднем весе. В последнем бою Сауль легко победил Даниэля Джейкобса.

Ковалев же в августе нокаутом в 11-м раунде победил Энтони Ярда и защитил чемпионский титул WBO. Россиянина считают одним из сильнейших боксеров в полутяжелом весе.

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Прогноз Фаворит Спорт

Явным фаворитом поединка, по мнению букмекеров, является именно Канело. Его победу в поединке специалисты оценивают коэффициентом 1,15. Коэффициент на то, что мексиканец одержит досрочную победу – 2,75. Если же решением судей – 1,90.

Россиянин Ковалев является андердогом поединка. Его успех в поединке против Сауля оценен коэффициентом 4,10. Досрочная победа Сергея – коэффициент 6,30. По очкам – 8,50. Ничья в поединке – 26.

Прогноз Pari Match

В активе Альвареса 35 нокаутов за 55 поединков. Поэтому высока вероятность, что мексиканец сумеет нокаутировать Сергея. Коэффициент на то, что Сауль одержит победу в 7-8 раундов – 10. Коэффициент на то, что мексиканец победит в 6, 7 или 8 раунде – 19.

Победу Ковалева с 4 до 6 раунда или с 7 до 9-го оценены коэффициентом 15. Досрочная победа Сергея Ковалева в 4, 5, 6, 7, 8 или 9 раунде оценена коэффициентом 41.

Прогноз 1xbet

Коэффициент на то, что Альварес одержит победу нокаутом, техническим нокаутом, дисквалификацией соперника или из-за отказа – 2,75. Коэффициент 7,2 к тому же итог боя, но в пользу Ковалева.

Победу Альвареса решением судей букмекеры оценили коэффициентом 2,1. Зато на успех Ковалева решением судей коэффициент 1,72. Букмекеры предлагают коэффициент 1,72 на то, что боксеры пройдут всю дистанцию ​​в 12 раундов. Если же нет – коэффициент 1,99.