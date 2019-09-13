Альварес официально проведет бой с россиянином Ковалевым: дата и место

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Альварес (52-1-2, 35 КО) подтвердил, что следующий бой проведет против россиянина Сергея Ковалева (34-3-1, 29 КО).

Бой мексиканца с обладателем чемпионского пояса по версии WBO в полутяжелом весе состоится 2 ноября.

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На кону боя будет стоять чемпионский пояс WBO Ковалева, а вот для Альвареса это будет первый бой в полутяжелом весе.

Ковалев в августе нокаутом в 11-м раунде одержал победу над британцем Энтони Ярдом и защитил чемпионский титул WBO. Альварес в последнем бою победил американца Даниэла Джейкобса, завоевав титул IBF в объединительном бою.

Позже мексиканский боксер потерял титул IBF после неудачных переговоров о защите титула против украинца Сергея Деревянченко, который будет сражаться за этот титул с казахом Геннадием Головкиным.