Альварес официально проведет бой с россиянином Ковалевым: дата и место

4 Читати новину українською
Сауль Альварес
Сауль Альварес / Фото из открытых источников

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Альварес (52-1-2, 35 КО) подтвердил, что следующий бой проведет против россиянина Сергея Ковалева (34-3-1, 29 КО).

Бой мексиканца с обладателем чемпионского пояса по версии WBO в полутяжелом весе состоится 2 ноября.

Читайте также: Ломаченко должен либо освободить титул WBC, либо драться с Хейни, – промоутер

На кону боя будет стоять чемпионский пояс WBO Ковалева, а вот для Альвареса это будет первый бой в полутяжелом весе.

Ковалев в августе нокаутом в 11-м раунде одержал победу над британцем Энтони Ярдом и защитил чемпионский титул WBO. Альварес в последнем бою победил американца Даниэла Джейкобса, завоевав титул IBF в объединительном бою.

Позже мексиканский боксер потерял титул IBF после неудачных переговоров о защите титула против украинца Сергея Деревянченко, который будет сражаться за этот титул с казахом Геннадием Головкиным.

 

blog_ava
Это будет новая граница России с Украиной, – Кучма о миротворцах на Донбассе
сегодня
2437
Теги: Спорт Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Аргентина уверенно обыграла Францию и вышла в финал Чемпионата мира по баскетболу
сегодня 17:16 Аргентина уверенно обыграла Францию и вышла в финал Чемпионата мира по баскетболу
54
Новичок "Шахтера" отметился голом в дебютном матче за "горняков": видео
сегодня 14:32 Новичок "Шахтера" отметился голом в дебютном матче за "горняков": видео
90
Гол Ярмоленко признан лучшим в августе за "Вест Хэм": видео
сегодня 09:49 Гол Ярмоленко признан лучшим в августе за "Вест Хэм": видео
348
Предотвращение травм: как правильно растягивать мышцы?
12 сентября 21:57 Предотвращение травм: как правильно растягивать мышцы?
65
Алиев поскандалил с полицейскими: Не было бы у тебя ствола, я бы тебе...
12 сентября 15:11 Алиев поскандалил с полицейскими: Не было бы у тебя ствола, я бы тебе...
473
Новости
Больше новостей
Залиште відгук