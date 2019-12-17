Альварес отказался от пояса, который он отобрал у россиянина Ковалева

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Сауль Альварес / Фото из открытых источников

Чемпион мира в трех весовых категориях Сауль Альварес (52-1-2, 35 КО) освободил чемпионский титул WBO в полутяжелом весе, который он завоевал в ноябре в бою против на тот момент его владельца Сергея Ковалева (34-4-1, 29 КО ).

Канело завоевал этот пояс 2 ноября в Лас-Вегасе, когда нокаутировал в 11-м раунде бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева.

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В конце ноября Альварес также освободил чемпионский пояс по версии WBA, что говорит о его намерении больше не драться в полутяжелом весе.

В данный момент мексиканец продолжает владеть титулом чемпиона WBC в среднем весе. В последнем бою он победил Ковалева техническим нокаутом.

В нынешнем году Канело также лишили титула чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, за который украинец Сергей Деревянченко в октябре безуспешно сражался с Геннадием Головкиным.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
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