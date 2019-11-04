Альварес откажется от титула WBO, который он выиграл в бою с Ковалевым: известно причину

Мексиканец Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО), который в Лас-Вегасе нокаутировал россиянина Сергея Ковалева (34-4-1, 29 КО) и отобрал у него пояс WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг), собирается отказаться от трофея.

BoxingScene, ссылаясь на слова одного из члена команды Альвареса, сообщает, что Канело вернется в средний вес и оставит титул WBO вакантным.

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Ожидается, что Альварес вернется на ринг в мае 2020 года, а его следующим соперником может стать чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин, которого мексиканец в прошлом году прошел по судейским запискам.

Если планы Альвареса подтвердятся, то в бою за вакантный титул WBO в полутяжелом весе может принять участие мексиканец Хильберто Рамирес.

Спорт 24 писал, что Сауль "Канело" Альварес провел бой против россиянина Сергея Ковалева, который владел поясом WBO в полутяжелом весе. Мексиканец победил эффектным нокаутом в одиннадцатом раунде.