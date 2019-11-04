Альварес откажется от титула WBO, который он выиграл в бою с Ковалевым: известно причину

162 Читати новину українською
Сауль Альварес
Сауль Альварес / Фото из открытых источников

Мексиканец Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО), который в Лас-Вегасе нокаутировал россиянина Сергея Ковалева (34-4-1, 29 КО) и отобрал у него пояс WBO в полутяжелом весе (до 79,4 кг), собирается отказаться от трофея.

BoxingScene, ссылаясь на слова одного из члена команды Альвареса, сообщает, что Канело вернется в средний вес и оставит титул WBO вакантным.

Читайте также: Сауль Альварес: ​​как стать чемпионом мира по боксу в трех весовых категориях

Ожидается, что Альварес вернется на ринг в мае 2020 года, а его следующим соперником может стать чемпион IBF в среднем весе Геннадий Головкин, которого мексиканец в прошлом году прошел по судейским запискам.

Если планы Альвареса подтвердятся, то в бою за вакантный титул WBO в полутяжелом весе может принять участие мексиканец Хильберто Рамирес.

Спорт 24 писал, что Сауль "Канело" Альварес провел бой против россиянина Сергея Ковалева, который владел поясом WBO в полутяжелом весе. Мексиканец победил эффектным нокаутом в одиннадцатом раунде.

blog_ava
Аркадий Бабченко покинул Украину: биография журналиста
сегодня
5075
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинский боксер Глазков после поражения в чемпионском бою работает дальнобойщиком в США
сегодня 12:22 Украинский боксер Глазков после поражения в чемпионском бою работает дальнобойщиком в США
Юрій Семенюк 215
Украинец Безус шикарным голом помог "Генту" победить в Бельгии: видео
сегодня 09:28 Украинец Безус шикарным голом помог "Генту" победить в Бельгии: видео
Вісент Луїс 119
Топ-5 непобедимых украинских боксеров, которые могут стать чемпионами мира
сегодня 08:20 Топ-5 непобедимых украинских боксеров, которые могут стать чемпионами мира
Андрій Тудовші 286
Сон Хин Мин сильно травмировал футболиста "Эвертона" и сразу расплакался: фото и видео
3 ноября 20:57 Сон Хин Мин сильно травмировал футболиста "Эвертона" и сразу расплакался: фото и видео
Вісент Луїс 343
Итальянский спортсмен дважды за день побил мировой рекорд на велотреке: невероятные результаты
3 ноября 19:25 Итальянский спортсмен дважды за день побил мировой рекорд на велотреке: невероятные результаты
Вісент Луїс 16
Новости
Больше новостей
Залиште відгук