Альварес признан лучшим боксером 2019 года по версии Boxingscene, украинцы за пределами топ-5

Чемпион мира в трех весовых категориях Сауль Альварес признан лучшим боксером 2019 года по версии Boxingscene.

В топ-5 рейтинга Альварес по прозвищу Рыжий опередил филиппинца Мэнни Пакьяо, американца Эррола Спенса, японца Наоя Иноуэ и британца Джоша Тейлора.

Читайте также: Ломаченко или Альварес: ​​кто больше заслуживает звания лучшего боксера планеты

В прошлом году мексиканец одержал победу над Дэниелом Джейкобсом, а также стал чемпионом мира в полутяжелом весе, нокаутировав россиянина Сергея Ковалева.

29-летний Сауль Альварес также был признан лучшим боксером 2019 года по версиям журнала The Ring, а также издания ESPN.

В данный момент мексиканец продолжает владеть титулом чемпиона WBC в среднем весе. В нынешнем году Канело также лишили титула чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, за который украинец Сергей Деревянченко в октябре безуспешно сражался с Геннадием Головкиным.