Альварес за бой против Ковалева получит 35 миллионов долларов, россиянин – в десять раз меньше

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA и WBC Сауль Альварес следующий бой проведет против россиянина Сергея Ковалева. Бой мексиканца с обладателем чемпионского пояса по версии WBO в полутяжелом весе состоится 2 ноября.

Стали известны гонорары боксеров за этот поединок. Сауль Альварес за бой получит 35 миллионов долларов, сообщает ESPN.

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Гонорар Сергея Ковалева будет в разы меньше. Ему гарантированы призовые в размере 3 миллионов долларов. Однако он может получить больше в зависимости от результата боя.

Напомним, Сауль Альварес по прозвищу "Канело" должен был защищать свой пояс чемпиона мира по версии IBF против украница Сергея Деревянченко. Однако стороны не смогли договориться о суммах гонораров. Бой так и не состоялся, у мексиканца отобрали чемпионский пояс, который впоследствии и разыграли Деревянченко и Головкин. В этой боя судьи присудили победу казахскому боксеру.

Зато Канело выбрал, наверное, самый рискованный вариант – перепрыгнуть через 2 дивизиона, перебраться в полутяжелый вес и сразиться с чемпионом WBO Сергеем Ковалевым. Поединок состоится рано утром 3 ноября примерно в 5:00 по киевскому времени. Данный поединок будет иметь историческое значение – выиграть чемпионский пояс, перепрыгнув через 2 весовые категории, пока удавалось только Бернарду Хопкинсу и Рою Джонсу.

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