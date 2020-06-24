Американец Франко сенсационно отправил в нокдаун чемпиона мира WBA: яркое видео
В Лас-Вегасе состоялся бой между чемпионом мира по версии WBA австралийцем Эндрю Молони и претендентом на титул американцем Джошуа Франко. Поединок ожидаемо завершился поражением чемпиона.
Австралиец проводил дебютную защиту титула и столкнулся с большими проблемами.
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Неожиданный бой
Франко дал серьезный бой чемпиону. Соперник разбил Молони лицо, а в 11-м раунде и вовсе заставил рефери отсчитать австралийцу нокдаун. Американец удачно провел комбинацию мощных ударов.
В итоге поединок завершился единогласным решением судей – 115:112, 114:113, 114:113 в пользу Франко. Собственно, если бы не нокдаун, то бой завершился бы вничью.
- Франко стал чемпионом мира по версии WBA в легчайшем весе.
- Победа дала ему право на бой с Романом Гонсалесом, который является чемпионом во втором легчайшем весе.