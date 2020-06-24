В Лас-Вегасе состоялся бой между чемпионом мира по версии WBA австралийцем Эндрю Молони и претендентом на титул американцем Джошуа Франко. Поединок ожидаемо завершился поражением чемпиона.

Австралиец проводил дебютную защиту титула и столкнулся с большими проблемами. Стоит увидеть Упал как подкошенный: мексиканский боксер отправил оппонента в глухой нокаут – видео Неожиданный бой Франко дал серьезный бой чемпиону. Соперник разбил Молони лицо, а в 11-м раунде и вовсе заставил рефери отсчитать австралийцу нокдаун. Американец удачно провел комбинацию мощных ударов. В итоге поединок завершился единогласным решением судей – 115:112, 114:113, 114:113 в пользу Франко. Собственно, если бы не нокдаун, то бой завершился бы вничью. That #AndNew moment!!@JoshuaFranco_ comes on late, with an 11th round knockdown making the difference as he scores the upset and takes the WBA Super Flyweight strap #MoloneyFranco pic.twitter.com/FTOAm3LjUq — Top Rank Boxing (@trboxing) June 24, 2020 Франко стал чемпионом мира по версии WBA в легчайшем весе.

Победа дала ему право на бой с Романом Гонсалесом, который является чемпионом во втором легчайшем весе.