В главном бою турнира UFC Вегас 3, который проходил в Лос-Анджелесе, встретились 31-летний россиянин Александр Волков и 29-летний американец Кертис Блейдс. Победу в поединке праздновал Блейдс.

По единогласному решению судей победу одержал Кертис Блейдс – 48-46, 48-47, 49-46, пишет 24 канал.

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Доминирование американца

Большая часть времени в поединке прошла при полном преимуществе американца. Однако по количеству точных ударов преимущество было у россиянина – 127-116. По статистике тейкдаунов ожидаемо впереди был Блейдс – 14 удачных попыток из 25 против одного из двух у россиянина.

Для Блейдса эта победа стала 14 в карьере и четвертой подряд. Россиянин Волков в своем активе 31 победу и восемь поражений в MMA.

За этот бой россиянин заработал 80 тысяч долларов. Победитель боя Блейдс пополнил свой бюджет 120 тысячами долларов.

Обзор боя Волков – Блейдс