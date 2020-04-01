Американец Дэвид Хейни бросил вызов Ломаченко, украинец принял и готов к поединку
Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, WBC Franchise Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и экс-чемпион WBC американец Девин Хейни (24-0, 15 КО) на карантине столкнулись в виртуальной перепалке и договорились о бое. Промоутер американца готов все организовать.
Транслятор DAZN на своей странице в инстаграме разместил пост с достаточно интересной турнирной сеткой фэнтези турнира в легком весе, где в финал вышла пара Ломаченко – Хейни.
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Американец первым отписал в комментариях к посту и заявил, что нокаутирует Ломаченко. Украинец долго не ждал с ответом и спросил, серьезны ли слова Хейни. Тогда Хейни громко заявил: "Дадим фанатам то, что они хотят увидеть".
И Ломаченко ответил, что готов драться с американцем. Тогда к разговору присоединился промоутер американца Эдди Хирн, который согласился организовать бой: "Ломаченко, Хейни, сделаем это".
Результатом словесной "драки" стала предварительная договоренность между боксерами о предстоящем поединке.
Промоутер американца обещает украинскому боксеру заработать за этот бой около 9 миллионов долларов.
Добавим, что из-за пандемии коронавируса все поединки до 30 июня были перенесены.
Достижения Василия Ломаченко
- На летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году стал первым, победив в финале представителя Франции со счетом 9:1. Международная боксерская ассоциация АІВА признала Ломаченко самым техничным боксером Олимпиады-2008 и вручила ему Кубок Вэла Баркера.
- На Олимпиаде-2012, которая проходила в Лондоне, снова стал чемпионом. В финале победил Хан Сун Чула с Южной Кореи.
- В течение 2012-2013 годов был в составе боксерской команды "Украинские атаманы", выступавшей в любительской лиге World Series of Boxing. В составе команды Василий Ломаченко не получил ни одного поражения.
- Во втором бою профессиональной карьеры Василий Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешало единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. В 2014 году на ринге украинец сошелся с Орландо Салидо (Мексика). Соперник вел "грязный" бой, нанося удары по печени и почках. За весь поединок Салидо нанес около 40 ударов ниже пояса, однако рефери никак не обращал на это внимания. По результатам украинец таки проиграл.
- Чемпион мира в легком весе по версии WBA / WBO.
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