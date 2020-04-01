Американец Дэвид Хейни бросил вызов Ломаченко, украинец принял и готов к поединку

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, WBC Franchise Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и экс-чемпион WBC американец Девин Хейни (24-0, 15 КО) на карантине столкнулись в виртуальной перепалке и договорились о бое. Промоутер американца готов все организовать.

Транслятор DAZN на своей странице в инстаграме разместил пост с достаточно интересной турнирной сеткой фэнтези турнира в легком весе, где в финал вышла пара Ломаченко – Хейни.

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Американец первым отписал в комментариях к посту и заявил, что нокаутирует Ломаченко. Украинец долго не ждал с ответом и спросил, серьезны ли слова Хейни. Тогда Хейни громко заявил: "Дадим фанатам то, что они хотят увидеть".

И Ломаченко ответил, что готов драться с американцем. Тогда к разговору присоединился промоутер американца Эдди Хирн, который согласился организовать бой: "Ломаченко, Хейни, сделаем это".

Результатом словесной "драки" стала предварительная договоренность между боксерами о предстоящем поединке.

Промоутер американца обещает украинскому боксеру заработать за этот бой около 9 миллионов долларов.

Добавим, что из-за пандемии коронавируса все поединки до 30 июня были перенесены.

Достижения Василия Ломаченко

На летних Олимпийских играх в Пекине в 2008 году стал первым, победив в финале представителя Франции со счетом 9:1. Международная боксерская ассоциация АІВА признала Ломаченко самым техничным боксером Олимпиады-2008 и вручила ему Кубок Вэла Баркера. На Олимпиаде-2012, которая проходила в Лондоне, снова стал чемпионом. В финале победил Хан Сун Чула с Южной Кореи. В течение 2012-2013 годов был в составе боксерской команды "Украинские атаманы", выступавшей в любительской лиге World Series of Boxing. В составе команды Василий Ломаченко не получил ни одного поражения. Во втором бою профессиональной карьеры Василий Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешало единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. В 2014 году на ринге украинец сошелся с Орландо Салидо (Мексика). Соперник вел "грязный" бой, нанося удары по печени и почках. За весь поединок Салидо нанес около 40 ударов ниже пояса, однако рефери никак не обращал на это внимания. По результатам украинец таки проиграл. Чемпион мира в легком весе по версии WBA / WBO.

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