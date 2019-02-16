Американец Митрион нокаутировал россиянина Харитонова ударом между ног: головокружительное видео

233 Читати новину українською
Сергей Харитонов
Сергей Харитонов / Bellator

Главный поединок турнира Bellator 215 между Мэттом Митрионом (13-6) и Сергеем Харитоновым (28-6) продолжался менее 1 минуты.

Уже на 15 секунде поединка американец лоу-киком попал Харитонову в пах. Сергей упал и не продолжил бой – удар оказался слишком болезненным.

Читайте также: Боксер, с которым хочет драться Ломаченко, сломал нос сопернику и грубо его нокаутировал: видео

Сергей прошел обследование, ему сделали УЗИ. Диагностирована гематома, ничего страшного. Сейчас он вернулся из больницы, и пока ему трудно передвигаться,
– приводит ТАСС слова представителя команды Харитонова.

После боя Митрион извинился за инцидент в своем Instagram: "Я разочарован. Сергей, ты легенда. Мне очень стыдно за то, что произошло. Я прошу прощения перед всеми, кто так ждал этого боя. Я уже сказал Скотту Кокеру [президенту Bellator], что готов драться снова хоть завтра. Если любой тяжеловес получит травму – я готов выйти на замену. Еще раз – я приношу всем извинения. Это просто несчастный случай".

Смотрите видео удара между ног в поединке Мэтт Митрион – Сергей Харитонов

На счету 38-летнего Харитонова 28 побед и шесть поражений в ММА. 40-летний Митрион получил 13 побед и проиграл шесть боев.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Пенсии вырастут: когда и на сколько
сегодня
709
Теги: Спорт MMA Смешанные единоборства
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали первых соперниц на турнире в Дубае
сегодня 13:45 Свитолина, Цуренко и Ястремская узнали первых соперниц на турнире в Дубае
47
Фанаты "Динамо" Загреб вывесили украинский флаг во время матча Лиги Европы: фотофакт
15 февраля 19:36 Фанаты "Динамо" Загреб вывесили украинский флаг во время матча Лиги Европы: фотофакт
222
Ливерпуль и Бавария сыграют рок-н-ролл на "Энфилде"
15 февраля 18:37 Ливерпуль и Бавария сыграют рок-н-ролл на "Энфилде"
Михайло Гема 185
Женская сборная Украины по футзалу провела яркую фотосессию перед Финалом четырех: фото
15 февраля 13:46 Женская сборная Украины по футзалу провела яркую фотосессию перед Финалом четырех: фото
145
Наконец мальчик: вратарь сборной Украины в четвертый раз стал отцом (фото)
15 февраля 12:09 Наконец мальчик: вратарь сборной Украины в четвертый раз стал отцом (фото)
153
И мы просто катком пройдемся по этому вашему Ломаченко, – тренер Лопеса пригрозил украинцу
15 февраля 10:39 И мы просто катком пройдемся по этому вашему Ломаченко, – тренер Лопеса пригрозил украинцу
203
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук