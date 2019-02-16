Американец Митрион нокаутировал россиянина Харитонова ударом между ног: головокружительное видео

Главный поединок турнира Bellator 215 между Мэттом Митрионом (13-6) и Сергеем Харитоновым (28-6) продолжался менее 1 минуты.

Уже на 15 секунде поединка американец лоу-киком попал Харитонову в пах. Сергей упал и не продолжил бой – удар оказался слишком болезненным.

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Сергей прошел обследование, ему сделали УЗИ. Диагностирована гематома, ничего страшного. Сейчас он вернулся из больницы, и пока ему трудно передвигаться,

– приводит ТАСС слова представителя команды Харитонова.

После боя Митрион извинился за инцидент в своем Instagram: "Я разочарован. Сергей, ты легенда. Мне очень стыдно за то, что произошло. Я прошу прощения перед всеми, кто так ждал этого боя. Я уже сказал Скотту Кокеру [президенту Bellator], что готов драться снова хоть завтра. Если любой тяжеловес получит травму – я готов выйти на замену. Еще раз – я приношу всем извинения. Это просто несчастный случай".

Смотрите видео удара между ног в поединке Мэтт Митрион – Сергей Харитонов

На счету 38-летнего Харитонова 28 побед и шесть поражений в ММА. 40-летний Митрион получил 13 побед и проиграл шесть боев.

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