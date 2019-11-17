Американец Найт нокаутом взял реванш у россиянина Лобова на турнире BKFC 9: видео

На арене Mississippi Coast Convention Center в Билокси, штат Миссисипи, завершился турнир по боям на голых кулаках BKFC 9, главным событием которого стал реванш бывших бойцов UFC Артема Лобова и Джейсона Найта.

Найт в тяжелом бою нокаутировал Лобова. Во время боя американец несколько раз отправлял соперника в нокдаун.

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В начале пятого раунда Лобов пропустил удар в область рассечения и тяжело упал на канвас. Артем попытался подняться, но он едва стоял на ногах, вследствие чего рефери дал отмашку.

Напомним, что в апреле 2019 года Артем Лобов победил Джейсона Найта решением судей на турнире BKFC 5.

Джейсон Найт – Артем Лобов видео боя